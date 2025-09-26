Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su facilidad de participación, su amplia red de puntos de venta y la variedad de modalidades que ofrece a los apostadores. Cada jornada reúne a miles de jugadores que sueñan con llevarse atractivos premios en efectivo.

Número ganador de hoy

El sorteo de este viernes, 26 de septiembre de 2025, dejó como resultado principal el número 9369 - 2.



Número ganador: 9369.

Tres últimas cifras: 369.

Dos últimas cifras: 69.

Última cifra (quinta): 2.

Los jugadores pueden verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si son ganadores. ¡Felicitaciones a quienes acertaron!



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana permite elegir entre distintas alternativas, adaptándose a diferentes presupuestos y estrategias. Por cada peso apostado, los premios se pagan así:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta

4.500 veces la apuesta 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta

208 veces la apuesta 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta

400 veces la apuesta 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta

83 veces la apuesta 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta

50 veces la apuesta Última cifra (uña): 5 veces la apuesta

Esta variedad de opciones aumenta las posibilidades de ganar y hace del sorteo una experiencia emocionante para todos los participantes.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Reclamación de premios

Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 se deben reclamar únicamente en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, los ganadores deben:



Ser mayores de edad. Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este proceso.

Con su horario constante, atractivos premios y múltiples modalidades, el Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan la emoción del chance y buscan la suerte cada día.