Resultado Dorado Mañana jueves 25 de septiembre de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy jueves 25 de septiembre.

Foto: ImageFx
Dorado Mañana.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su facilidad para participar, la amplia red de puntos de venta y la variedad de modalidades que ofrece a los apostadores.

Cada jornada reúne a miles de jugadores que esperan con emoción la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el 3707 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 3707
  • Dos últimas cifras: 07
  • Tres últimas cifras: 707
  • La quinta: 0
Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas alternativas para adaptarse a todos los presupuestos. Los premios, por cada peso apostado, se distribuyen de la siguiente manera:

  • 4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, aumentando las oportunidades de llevarse un premio.

Horario del sorteo

El Dorado Mañana se celebra de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. No hay sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.

Cómo reclamar los premios

Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este proceso.

Con su horario constante, premios atractivos y distintas modalidades de juego, el Dorado Mañana sigue siendo una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan vivir la emoción del chance y probar su suerte cada día.

