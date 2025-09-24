Resultado Dorado Mañana miércoles 24 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, la amplia red de puntos de venta y la variedad de modalidades que ofrece a los apostadores.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cada mañana, miles de jugadores prueban su suerte con la esperanza de obtener premios en efectivo. Desde 2025, el sorteo introdujo una quinta balota, un número adicional que incrementó las posibilidades de ganar y volvió sus premios aún más atractivos.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana cuenta con diferentes alternativas que se ajustan a todos los presupuestos. Los premios varían según el monto apostado y se entregan de la siguiente manera por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus gustos y aspiraciones, aumentando las oportunidades de llevarse un premio.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no se celebran sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda organizar las apuestas con antelación.



Cómo reclamar los premios

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este proceso.

De esta forma, El Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan vivir la emoción del chance y ganar con su suerte.