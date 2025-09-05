Dorado Mañana resultado hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los chances más reconocidos y jugados en Colombia, gracias a su presencia en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Su popularidad radica en que es un juego accesible, fácil de entender y con múltiples formas de ganar. Vea en vivo el sorteo aquí:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la opción de jugar la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si coincide con las cifras elegidas.



Modalidades y sistema de pago

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de apostar, y los premios varían según la modalidad y el valor invertido. Así funcionan los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Es importante aclarar que el Dorado Mañana no juega domingos ni festivos.



Requisitos para reclamar un premio

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan únicamente en los puntos autorizados. Para reclamar, se deben cumplir estas condiciones:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en su parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas entre los colombianos que disfrutan la emoción de probar suerte cada mañana y ganar premios significativos.