Dorado Noche resultado del último sorteo hoy 31 de agosto de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ya que brinda la posibilidad de participar en múltiples ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en la variedad de formas de ganar y en la facilidad de acceso para los apostadores.

Los premios varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida en la apuesta. Así son los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 31 de agosto

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 31 de agosto de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el Dorado Noche incorporó la posibilidad de añadir una “quinta balota” o “número adicional”, que permite aumentar las ganancias si se acierta en combinación con otras cifras, lo que ha incrementado el interés de los jugadores en este sorteo.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados pueden consultarse después de las 10:00 de la noche. Esta programación lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del chance durante el fin de semana o en los días de descanso.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según informó Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden reclamar en sus puntos de atención, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

