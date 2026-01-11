Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El Dorado Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, respaldado por una sólida trayectoria y por la transparencia que caracteriza cada uno de sus procesos. Todas las noches, miles de personas consultan los resultados del chance Dorado Noche a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídas por un juego que combina tradición, facilidad de acceso y emoción constante.

La popularidad de este sorteo nocturno se debe, en gran parte, a la claridad con la que se publican los resultados y a la confianza que genera entre los jugadores.

Resultado del Dorado Noche hoy domingo 11 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 11 de enero de 2026 es: 8877 - 6



Número ganador: 8877

Dos últimas cifras: 77

Tres últimas cifras: 877

La quinta: 6

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional, una novedad que modificó la dinámica tradicional del sorteo. Con este cambio, se amplió el número de combinaciones posibles, lo que representa mayores oportunidades de obtener un premio.

Gracias a la inclusión de esta balota extra, el resultado final se define hasta el último instante, aumentando la expectativa y la emoción entre los participantes. Esta iniciativa fue bien recibida tanto por apostadores frecuentes como por nuevos jugadores, fortaleciendo la identidad del Dorado Noche y consolidándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.



¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche varían de acuerdo con la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, contempla las siguientes opciones:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.

Esta diversidad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia, desde apuestas más arriesgadas con premios elevados hasta alternativas sencillas y accesibles, lo que mantiene al Dorado Noche entre los sorteos más consultados dentro de los resultados de chance.



¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claramente definidos, lo que facilita tanto la participación como la consulta de los resultados del chance:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el resultado del Dorado Noche. Minutos después de cada sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales para una consulta rápida, segura y confiable.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, siguiendo las condiciones y lineamientos establecidos por la organización.

Este procedimiento asegura que los ganadores puedan realizar el trámite de manera confiable, reafirmando la credibilidad del sorteo y la confianza de los jugadores que participan de forma constante en el Dorado Noche.