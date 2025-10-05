Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El sorteo El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. A través de su extensa red de puntos de venta autorizados, miles de jugadores prueban su suerte cada semana con la ilusión de acertar los números ganadores y obtener atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 5 de octubre de 2025 es (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, este sorteo introdujo una quinta balota o número adicional, una innovación que aumentó las combinaciones posibles y, por tanto, las oportunidades de ganar. Este cambio generó mayor emoción entre los apostadores y convirtió cada jugada en una experiencia más dinámica y llena de expectativa.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El valor de los premios depende del tipo de jugada y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten que El Dorado Noche se adapte a todo tipo de jugadores: desde aquellos que buscan premios más pequeños y frecuentes, hasta quienes persiguen las grandes recompensas que cambian vidas.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m.

Pocos minutos después de realizarse, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los participantes verifiquen de forma rápida y segura si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios de El Dorado Noche pueden cobrarse a través de la red Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe cumplir con los siguientes pasos:

