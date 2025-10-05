En vivo
Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El chance Dorado Noche juega los sábados, domingos y lunes festivos. Conozca aquí el número ganador del sorteo de hoy domingo 5 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

El sorteo El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. A través de su extensa red de puntos de venta autorizados, miles de jugadores prueban su suerte cada semana con la ilusión de acertar los números ganadores y obtener atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 5 de octubre de 2025 es (en minutos).

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el año 2025, este sorteo introdujo una quinta balota o número adicional, una innovación que aumentó las combinaciones posibles y, por tanto, las oportunidades de ganar. Este cambio generó mayor emoción entre los apostadores y convirtió cada jugada en una experiencia más dinámica y llena de expectativa.

¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El valor de los premios depende del tipo de jugada y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten que El Dorado Noche se adapte a todo tipo de jugadores: desde aquellos que buscan premios más pequeños y frecuentes, hasta quienes persiguen las grandes recompensas que cambian vidas.

¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m.
Pocos minutos después de realizarse, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los participantes verifiquen de forma rápida y segura si su apuesta resultó ganadora.

¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios de El Dorado Noche pueden cobrarse a través de la red Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe cumplir con los siguientes pasos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso con la información solicitada.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.
