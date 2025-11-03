Dorado Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El Dorado Noche se mantiene como uno de los sorteos más respetados del país. Cada noche, miles de colombianos siguen atentamente los resultados a través de medios locales y plataformas digitales, viviendo la emoción del sorteo en tiempo real. Su accesibilidad y dinámica sencilla lo han convertido en una opción favorita entre quienes buscan una experiencia de juego segura y entretenida.

Además de ofrecer importantes premios, el Dorado Noche fomenta una tradición que une a familias y amigos en torno a la ilusión de ganar. Su permanencia en el tiempo refleja no solo la popularidad del juego, sino también el arraigo cultural que ha logrado construir dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como sinónimo de emoción, esperanza y confianza.



Número ganador de Dorado Noche hoy, lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes, 3 de noviembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde el año 2025, el sorteo El Dorado Noche incorporó una quinta balota o número adicional, una innovación que revolucionó su dinámica habitual. Con esta modificación, aumentaron las combinaciones posibles y, por tanto, las oportunidades de ganar, lo que despertó aún más entusiasmo entre los participantes.

Esta quinta balota ha convertido cada sorteo en una experiencia más emocionante, manteniendo a los jugadores expectantes hasta el último momento. Gracias a esta mejora, El Dorado Noche se posiciona como uno de los sorteos con mayor nivel de participación en todo el país.

¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El monto del premio en El Dorado Noche depende del tipo de jugada elegida y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, las ganancias se calculan según las siguientes equivalencias oficiales:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo. Desde quienes prefieren apuestas pequeñas con premios rápidos, hasta los que buscan apostar por grandes recompensas, El Dorado Noche ofrece una experiencia flexible y accesible para todos.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se realiza todos los sábados a las 10:00 de la noche, domingos y lunes festivos a las 7:20 de la noche, un horario ideal para quienes disfrutan cerrar el día con la emoción del juego.

Pocos minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, lo que permite a los jugadores consultar fácilmente si su número resultó ganador. Esta inmediatez en la publicación de resultados refuerza la confianza y transparencia del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios de El Dorado Noche pueden reclamarse a través de la red Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos solo pueden cobrarse en los puntos de pago autorizados, garantizando seguridad y control en las transacciones.

Para reclamar un premio, el jugador debe cumplir con los siguientes pasos:

