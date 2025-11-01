Dorado Noche resultado del último sorteo hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y queridos de Colombia. Cada semana, miles de jugadores en todo el país se reúnen frente a la pantalla o se acercan a los puntos de venta para participar en esta cita con la suerte. Con una transmisión oficial que une a diferentes regiones y una reputación construida sobre la transparencia y la emoción, este sorteo se ha convertido en una verdadera tradición nacional.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 1 de noviembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

El año 2025 marcó una nueva etapa para el Dorado Noche con la llegada de la quinta balota, una innovación que transformó por completo la experiencia del sorteo. Esta incorporación amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de ganar, haciendo que cada transmisión sea un momento cargado de adrenalina.

Desde entonces, los jugadores permanecen atentos hasta el último instante, esperando que ese número adicional sea el que marque la diferencia entre participar y ganar. La emoción de la quinta balota no solo renovó el interés del público, sino que consolidó al Dorado Noche como uno de los sorteos con mayor participación y expectativa en Colombia.



Gracias a esta actualización, el juego se adaptó a los tiempos modernos sin perder su esencia tradicional. Con más oportunidades, un formato más competitivo y una conexión emocional con el público, el Dorado Noche reafirma su liderazgo dentro del universo del chance nacional.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El Dorado Noche ofrece premios atractivos que se ajustan a distintos tipos de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes se inician en el mundo del chance. Los valores varían según la modalidad y el monto apostado, manteniendo un sistema transparente basado en las equivalencias oficiales.

Tabla de premios de El Dorado Noche:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten realizar desde apuestas pequeñas con resultados inmediatos, hasta combinaciones más ambiciosas que ofrecen premios significativos. Su equilibrio entre accesibilidad y posibilidad de ganancia ha hecho que el Dorado Noche mantenga su popularidad en todo el país, ofreciendo emoción, diversión y recompensas para todos.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche conserva horarios fijos que facilitan la participación y aseguran una experiencia confiable y organizada para sus seguidores.

Horarios del sorteo:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Su horario nocturno se ha convertido en un clásico de fin de semana, ideal para quienes disfrutan cerrar el día con la emoción del chance. Además, los resultados oficiales se publican minutos después del sorteo a través de los canales autorizados, garantizando transparencia y confianza para los jugadores que siguen fielmente cada emisión.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un proceso simple y seguro. La red Paga Todo es la encargada oficial de los pagos del sorteo, asegurando un manejo confiable y verificado de los premios. Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar respaldo y protección a los ganadores.

Requisitos para reclamar un premio:

