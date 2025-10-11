Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en el país. A través de su amplia red de puntos de venta autorizados, miles de colombianos participan cada semana con la ilusión de acertar los números ganadores y obtener atractivos premios.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 11 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 11 de octubre de 2025 es (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, una modificación que aumentó las combinaciones posibles y despertó aún más el entusiasmo entre los jugadores. Con este cambio, las oportunidades de ganar se ampliaron, haciendo de cada jugada una experiencia más emocionante.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El valor del premio depende del tipo de jugada y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

De esta forma, El Dorado Noche ofrece distintas modalidades para todos los gustos, desde quienes prefieren apuestas pequeñas con premios rápidos, hasta los que buscan ganar grandes recompensas.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se lleva a cabo los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m.

Los resultados se publican pocos minutos después a través de los canales oficiales, lo que permite a los jugadores verificar de manera ágil si su número resultó ganador.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios pueden reclamarse a través de la red Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos solo pueden cobrarse en los puntos de pago autorizados.

Para reclamar un premio, el jugador debe:

