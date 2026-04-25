Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Dorado Noche mantiene su relevancia entre los juegos de azar en Colombia, especialmente durante los fines de semana y festivos. En el sorteo realizado el sábado 25 de abril de 2026, el número ganador fue: (en minutos).

Según el reporte oficial, las cifras clave del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Premios del Dorado Noche según la modalidad

El atractivo principal de este chance radica en su sistema de pagos, que varía dependiendo de la forma de apuesta seleccionada. Quienes aciertan las cuatro cifras en orden exacto pueden recibir hasta 4.500 veces lo apostado, mientras que en modalidad combinada el premio alcanza 208 veces la inversión.

En otras categorías, el acierto de las tres últimas cifras paga 400 veces en orden directo y 83 veces en combinado. Para apuestas más simples, las dos últimas cifras (pata) entregan 50 veces lo apostado, y la última cifra (uña) multiplica por cinco el valor jugado.



Días y horario del sorteo

A diferencia de otros juegos similares, el Dorado Noche no se realiza diariamente. Sus sorteos están programados para sábados, domingos y lunes festivos, con publicación de resultados generalmente después de las 10:00 p. m.. Este horario concentra la atención de los jugadores que esperan conocer si su número resultó ganador.



Cómo jugar Dorado Noche en línea

El avance de las plataformas digitales ha permitido que los usuarios participen desde cualquier lugar del país. Para hacerlo de forma segura, es necesario utilizar operadores autorizados por Coljuegos, lo que garantiza transparencia en el proceso.

El procedimiento incluye registro en la plataforma, validación de identidad, recarga de saldo, selección del número y la modalidad de apuesta, y finalmente la confirmación de la jugada.



Requisitos para cobrar premios

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el pago. En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, presentando el tiquete original en buen estado y una copia del documento de identidad. Además, es indispensable ser mayor de edad.



Resultados recientes del Dorado Noche

Los jugadores suelen consultar resultados anteriores como referencia. Entre los más recientes se encuentran:

