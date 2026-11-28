El Dorado Noche es un juego de chance disponible en diferentes regiones de Colombia. Este sábado 28 de noviembre, los participantes esperan conocer el resultado del sorteo para comprobar si sus números coinciden con las cifras ganadoras.

¿Cuál fue el número ganador del Dorado Noche este sábado?

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

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¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y días festivos después de las 10:00 p. m. Los participantes pueden revisar las cifras oficiales una vez termine la transmisión correspondiente.

¿Cuánto se puede ganar con el Dorado Noche?

Los premios dependen de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Estas son las equivalencias establecidas por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

Cómo jugar el chance Dorado Noche

Para participar, se debe escoger un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Cada alternativa tiene condiciones específicas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden.

coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición.

coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición. Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: acertar el último número del resultado.

¿Para qué sirve la quinta balota del Dorado Noche?

La quinta balota es una opción adicional contemplada en el juego. Su funcionamiento y las condiciones para acceder a un premio dependen de las reglas establecidas, por lo que es importante revisar la información vigente al momento de apostar.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Para reclamar un premio, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original, debidamente diligenciado, en buen estado y sin alteraciones, además de una fotocopia del documento de identidad.



Cuando el premio es de $100.000 o más, se puede consultar la disponibilidad del pago en los puntos autorizados de Paga Todo. Es importante conservar el comprobante de la apuesta para realizar el trámite correspondiente.