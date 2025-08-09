Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El chance Dorado Noche juega sábado, domingo y lunes festivos. Revise aquí el número ganador hoy 9 de agosto de 2025.

Dorado Noche
Dorado Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:05 p. m.

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país que cuenten con puntos de venta autorizados. Su atractivo principal radica en las múltiples modalidades de apuesta y en los altos premios que ofrece, los cuales varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma de jugar.

En este sorteo, por cada peso apostado, los premios se entregan de la siguiente manera:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra (directa o "uña"): 5 veces el valor apostado.

Resultado más reciente del Dorado Noche

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados:

  • Tres últimas cifras: 
  • Tres primeras cifras: 
  • Cuatro cifras completas: 
  • La quinta:

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se lleva a cabo únicamente los sábados, domingos y lunes festivos, y sus resultados están disponibles para consulta a partir de las 10:00 p. m.

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza directamente en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado con todos los campos solicitados en la parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del titular que reclama el premio.
