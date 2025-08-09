Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país que cuenten con puntos de venta autorizados. Su atractivo principal radica en las múltiples modalidades de apuesta y en los altos premios que ofrece, los cuales varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma de jugar.

En este sorteo, por cada peso apostado, los premios se entregan de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces el valor apostado.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces el valor apostado.

Resultado más reciente del Dorado Noche

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el sábado, 9 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados:



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

La quinta:

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se lleva a cabo únicamente los sábados, domingos y lunes festivos, y sus resultados están disponibles para consulta a partir de las 10:00 p. m.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza directamente en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

