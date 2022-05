Dorado, Super Astro y todos los resultados del chance de este domingo 22 de mayo

El chance es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y aquí le entregamos los resultados de este domingo 22 de mayo.

Dorado, Super Astro, Pijao, Chontico, Antioqueñita, Cafetero y todos los chances del día en la siguiente tabla:

Dorado noche

3557

Culona

8183

Astro Luna

8365Escorpión

Pijao de oro

0537

Paisita día

3668

Paisita noche

3631

Chontico día

6246

Chontico noche

1638

Cafeterito noche

6137

Sinuano día

9181

Sinuano noche

1691

Cash three día

010

Cash three noche

536

Play four día

8152

Play four noche

7700

Saman día

6510

Caribeña día

4591

Caribeña noche

9765

Motilón Tarde

5399

Motilón Noche

3364

Fantástica Noche

3136

Antioqueñita Día

9816

Antioqueñita Tarde

6028

Culona noche

5685

