Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 23 de abril de 2026

Para el jueves 23 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado del Dorado Tarde del jueves 23 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia. Su atractivo plan de premios y la variedad de modalidades de apuesta permiten a los jugadores ajustar su participación según el nivel de riesgo y las ganancias que buscan.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diferentes opciones de apuesta, cada una con probabilidades específicas y niveles de ganancia que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan.

El plan de pagos por cada peso apostado es el siguiente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite aumentar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo, lo que impulsa la participación de los jugadores.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, ampliando las combinaciones disponibles y generando mayor interés entre los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de cobro de premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el pago debe realizarse en puntos autorizados.



Requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de manera correcta y confiable.

