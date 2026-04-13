Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 13 de abril de 2026

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El chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos favoritos de los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la diversidad de modalidades que permiten personalizar las apuestas según el perfil de cada jugador.
Para el lunes 13 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta, cada una con distintas probabilidades y niveles de ganancia según la cantidad de cifras acertadas y su orden. El plan de premios por cada peso apostado es el siguiente:
Este sistema permite que los jugadores tengan oportunidades de ganar incluso sin acertar el número completo, lo que aumenta la emoción y la participación. Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota,
El proceso de cobro del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.
Los requisitos principales son:
Cumplir con estas condiciones asegura la autenticidad del premio y permite que el pago se realice de manera correcta y confiable.