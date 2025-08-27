Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 27 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ya que puede jugarse en prácticamente todas las ciudades y municipios del país donde existan puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en las múltiples modalidades de apuesta y en las interesantes ganancias que ofrece a los jugadores.
Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada. Así es como paga por cada peso apostado:
- 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
- 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
- Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que representa una oportunidad extra para aumentar las ganancias en caso de acertar de manera simultánea con otras cifras.
A qué hora juega Dorado Tarde
El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado y los resultados pueden consultarse a partir de las 3:30 p.m.. Es importante destacar que los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.
¿Qué necesita para reclamar un premio?
De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre y cuando el ganador cumpla con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
- Presentar una fotocopia de la Cédula de ciudadanía, único documento válido para reclamar el premio.