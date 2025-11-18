Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia. Su larga trayectoria y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una de las alternativas favoritas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Este sorteo ofrece varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta y presupuestos, cada una con diferentes niveles de ganancia:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de acierto y aumentó la emoción en cada jugada. Esta actualización reforzó su posición como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.

Es importante tener en cuenta que no hay sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben organizar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Reclamar un premio es un proceso rápido, seguro y sencillo. Según información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para completar el proceso, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde no solo es un sorteo diario, sino una tradición que combina emoción, confianza y modernidad.