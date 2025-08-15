Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte aquí el número ganador de hoy 15 de agosto de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 03:40 p. m.

El Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados. Los apostadores pueden participar en diferentes modalidades y obtener premios según el número de cifras acertadas.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 15 de agosto de 2025 es el 6436 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 6436
  • Dos últimas cifras: 36
  • Tres últimas cifras: 436
  • La quinta: 8

Así paga el Dorado Tarde por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias al combinarse con otros aciertos.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Los domingos y festivos no hay juego. Los resultados pueden consultarse minutos después del sorteo en los canales oficiales.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Paga Todo recuerda que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se reclaman en sus puntos autorizados, cumpliendo estos requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, diligenciado correctamente en el reverso.
  3. Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del ganador.
