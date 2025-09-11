Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos y populares en Colombia. Su fórmula innovadora combina la elección de un número de cuatro cifras con la fuerza de los signos zodiacales, lo que lo hace único frente a otros chances y atrae diariamente a miles de apostadores en todo el país.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 11 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar en este chance es fácil y emocionante. Para hacerlo, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Escoger un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Seleccionar la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un mismo número con las 12 opciones zodiacales al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es accesible para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿A qué hora se juega el Super Astro Sol?

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., garantizando total transparencia y emoción en cada jornada.



¿Dónde se puede jugar?

Este chance está disponible en puntos de venta autorizados en todo el territorio colombiano, lo que facilita la participación desde cualquier ciudad o municipio.



¿Cómo cobrar un premio?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, dependiendo del valor del premio (medido en UVT – Unidades de Valor Tributario), aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Un juego que mezcla azar y astrología

El Super Astro Sol continúa cautivando a los colombianos al ofrecer una experiencia diferente, en la que el azar de las cifras se combina con la influencia de los signos zodiacales. Cada tarde, este sorteo brinda emoción, suspenso y la posibilidad de cambiar la suerte con un solo número.