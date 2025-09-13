Extra de Colombia resultados del último sorteo del 13 de septiembre de 2025: número ganador 

El Sorteo Extraordinario de Colombia llevó a cabo una nueva edición en la noche de este sábado, 13 de septiembre, en alianza con la Lotería del Huila. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados, con la ilusión de llevarse alguno de los premios millonarios en juego. En esta ocasión, el premio mayor ascendió a 14.000 millones de pesos, una cifra que convierte este sorteo en uno de los más atractivos del país.

Para conocer si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo. Vale recordar que incluso con la última cifra del premio mayor se puede obtener un premio, además de las múltiples opciones adicionales que ofrece el Extra de Colombia.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia, correspondiente a este sábado 13 de septiembre de 2025, fue el xxxx de la serie xxx.

Este sorteo se realiza cada sábado y cuenta con el respaldo de diferentes loterías del país, como Medellín, Risaralda, Meta y otras, lo que garantiza transparencia y confianza para todos los jugadores.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

El proceso de cobro varía según el monto del premio ganado:



Premios de menor valor: se reclaman presentando el billete original y en buen estado ante el distribuidor autorizado o en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 903.

Premios superiores a $4.999.999: el ganador debe presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para recibir el pago mediante transferencia electrónica.

Premios superiores a $9.999.999: el cobro se realiza únicamente en las oficinas principales en Bogotá, donde se orienta al ganador sobre el procedimiento completo.

Premios promocionales: se pagan de acuerdo con el reglamento vigente, que puede consultarse en la parte trasera del billete o en la página oficial del sorteo.

Si el premio con lanzamiento se obtiene en Bogotá, el cobro se realiza directamente en la sede central. En caso de estar en otra ciudad, el ganador puede enviar el desprendible del billete, junto con la fotocopia de la cédula y el formato de pago, a través de mensajería o mediante la agencia distribuidora correspondiente.