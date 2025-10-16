En vivo
Lotería de Bogotá, resultado del jueves 16 de octubre de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá, que jugó este 16 de octubre de 2025, por un premio de 14.000 millones.

Hombre celebrando junto al logo de la lotería de Bogotá.
Lotería de Bogotá
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La noche del jueves 16 de octubre de 2025 estuvo cargada de expectativa y emoción para los apostadores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2816.

En esta ocasión, el premio mayor de $14.000 millones hizo realidad el sueño de un afortunado ganador, consolidando a este juego como uno de los más importantes en el país.

Premio Mayor

El gran ganador de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de $14.000 millones. Una cifra que, sin duda, transforma la vida de su dueño.

Premios Secos

La suerte también se repartió en otros rincones del país con los premios secos, que entregaron millonarias sumas:

Consulta de resultados oficiales

La Lotería de Bogotá recomienda a los jugadores verificar los resultados en la imagen oficial publicada en sus canales digitales o en los puntos de venta autorizados, para confirmar la validez de los números.

Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben tener en cuenta lo siguiente:

  • Premios menores a seis salarios mínimos: se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados.
  • Premios mayores: se deben solicitar en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en oficinas autorizadas fuera de la capital.

Documentos requeridos:

  • Billete original firmado.
  • Fotocopia de la cédula.
  • Certificación bancaria.
  • Formulario de identificación de ganadores.
  • Carta de autorización (si reclama un tercero).

Precio del billete

  • Billete completo (3 fracciones): $18.000
  • Fracción individual: $6.000
  • Sorteo unifraccional: una sola fracción con valor total.

Recomendaciones importantes

La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores:

  • Revisar que el billete esté en buen estado y corresponda al sorteo.
  • Confirmar la casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.
  • Reclamar los premios dentro del año posterior al sorteo (con seis meses adicionales para acciones legales).

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Bogotá reafirma su compromiso de llevar fortuna a los hogares colombianos y mantener viva la ilusión de miles de jugadores en todo el país.

