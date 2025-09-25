Lotería de Bogotá resultado del jueves 25 de septiembre de 2025

La noche del jueves 25 de septiembre de 2025 estuvo llena de expectativa y alegría para los apostadores de la Lotería de Bogotá, que celebró su sorteo número 2813 con un premio mayor de $14.000 millones, cifra que cambió la vida de un afortunado ganador.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios Secos

La suerte también sonrió a muchos otros jugadores gracias a los tradicionales premios secos que reparten millonarias sumas en distintas regiones del país:



Consulta de resultados oficiales

Los jugadores pueden confirmar estos números en la imagen oficial publicada por la Lotería de Bogotá en sus canales digitales y en los puntos de venta autorizados.



Cómo reclamar los premios

Premios menores a seis salarios mínimos: se pagan directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Premios mayores: deben reclamarse en la sede principal (Carrera 32A #26-14, Bogotá) o en oficinas oficiales fuera de la capital.

Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (en caso de terceros)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

$18.000 Fracción individual: $6.000

$6.000 Sorteo unifraccional: una sola fracción con valor total.

Recomendaciones importantes

La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores:



Verificar que el billete esté en buen estado y corresponda a la fecha del sorteo.

Comprobar la casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.

Reclamar los premios dentro del año siguiente al sorteo (con seis meses adicionales para acciones legales).

Con este sorteo, la Lotería de Bogotá reafirma su tradición de repartir fortuna y hacer realidad los sueños de miles de colombianos.