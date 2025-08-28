Lotería de Bogotá resultado del jueves 28 de agosto de 2025

La noche del jueves, 28 de agosto de 2025, estuvo marcada por la emoción de miles de jugadores que confiaron en su suerte con la Lotería de Bogotá, la cual celebró su sorteo número 2809, entregando un premio mayor de $14.000 millones.

Como cada semana, los apostadores siguieron con expectativa el desarrollo del sorteo, y esta vez un participante logró acertar la combinación ganadora que lo convirtió en el gran afortunado de la jornada.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 28 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios Secos entregados

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá repartió múltiples premios secos en diferentes categorías.



Cómo cobrar un premio

Premios menores a seis salarios mínimos: se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados.

se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados. Premios mayores: el trámite debe hacerse en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en puntos autorizados fuera de la capital.

Requisitos: billete original firmado, copia de la cédula, certificación bancaria, formulario de identificación de ganadores y carta de autorización (cuando aplique).



Precio del billete

Billete completo: $18.000 (incluye tres fracciones).

$18.000 (incluye tres fracciones). Fracción individual : $6.000.

: $6.000. En sorteos unifraccionales se vende una sola fracción por el valor total.

Recomendaciones importantes