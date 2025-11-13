Lotería de Bogotá, resultado y último sorteo hoy jueves 13 de noviembre 2025

La noche del jueves 13 de noviembre de 2025 estuvo llena de expectativa para los seguidores de la Lotería de Bogotá, que realizó su sorteo número 2820. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo millonario y repartió importantes premios secos en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 13 de noviembre de 2025, es el 8957 de la serie 259. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones!

Premios Secos: todos los números ganadores

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó una amplia variedad de premios secos. A continuación se presentan todos los números y series para que los jugadores revisen detalladamente sus billetes:

La Lotería de Bogotá recomienda verificar todos los resultados en la imagen oficial del sorteo, disponible en sus canales digitales y puntos de venta autorizados.



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores a seis salarios mínimos

Pueden reclamarse directamente con el lotero o en los puntos de venta autorizados.



Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá:

Carrera 32A #26-14, o en oficinas autorizadas fuera de la capital.



Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si aplica)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

$18.000 Fracción individ ual: $6.000

ual: $6.000 Sorteo unifraccional: valor total por una sola fracción

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda siempre:

