Lotería de Bogotá, resultado y último sorteo jueves 6 de noviembre 2025

La noche del jueves, 6 de noviembre de 2025, estuvo marcada por la emoción entre los seguidores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2819. Esta edición, una de las más esperadas por los apostadores, dejó un nuevo millonario gracias a su atractivo premio mayor.
Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 6 de noviembre de 2025, es el 3290 de la serie 191. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!
Además del premio principal, la lotería repartió una amplia variedad de premios secos. A continuación se presentan todos los números ganadores para que los jugadores puedan revisar con detalle su billete:
La Lotería de Bogotá recomienda a todos los participantes verificar los números ganadores en la imagen oficial del sorteo, disponible en sus canales digitales y en los puntos de venta autorizados.
Pueden reclamarse directamente con el lotero o en los puntos de venta autorizados.
Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en Carrera 32A #26-14, o en oficinas autorizadas por fuera de la capital.
Documentos requeridos:
La Lotería de Bogotá recuerda siempre: