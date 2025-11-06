Lotería de Bogotá, resultado y último sorteo jueves 6 de noviembre 2025

La noche del jueves, 6 de noviembre de 2025, estuvo marcada por la emoción entre los seguidores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2819. Esta edición, una de las más esperadas por los apostadores, dejó un nuevo millonario gracias a su atractivo premio mayor.

Premio mayor de $14.000 millones

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 6 de noviembre de 2025, es el 3290 de la serie 191. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, la lotería repartió una amplia variedad de premios secos. A continuación se presentan todos los números ganadores para que los jugadores puedan revisar con detalle su billete:

La Lotería de Bogotá recomienda a todos los participantes verificar los números ganadores en la imagen oficial del sorteo, disponible en sus canales digitales y en los puntos de venta autorizados.



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores a seis salarios mínimos

Pueden reclamarse directamente con el lotero o en los puntos de venta autorizados.



Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en Carrera 32A #26-14, o en oficinas autorizadas por fuera de la capital.



Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si aplica)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

$18.000 Fracción individual: $6.000

$6.000 Sorteo unifraccional: una sola fracción con valor total

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda siempre:

