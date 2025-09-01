Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo número 4766 el lunes, 1 de septiembre de 2025, entregando la posibilidad de ganar millonarios premios a sus apostadores. En esta ocasión, el Premio Mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más esperados de la semana.

Este tradicional sorteo tiene lugar cada lunes a las 10:30 p.m., aunque, si coincide con un día festivo, se traslada al martes a la misma hora. Además, los seguidores pueden ver la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el 3343 de la serie 142. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Resultados de los Premios Secos

Además del premio principal, se entregaron atractivos reconocimientos en distintas categorías:



Una lotería con tradición

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812 bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, ha estado presente en los hogares colombianos, especialmente los lunes en la noche, convirtiéndose en una tradición.



Cómo participar y reclamar premios

Horario: todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo).

Dónde comprar: en plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y en puntos autorizados en todo el país.

Reclamo de premios: el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad. El plazo máximo es de 30 días tras el sorteo.

Importante: todos los premios están sujetos a una retención del 17% de impuesto.



Premios en juego de la Lotería de Cundinamarca

Premio Mayor: $6.000 millones

Tunjo de Oro: $300 millones

Guaca Secreta: $100 millones

5 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su prestigio como una de las más importantes del país, gracias a los millonarios premios que reparte y a la confianza que ha construido a lo largo de más de dos siglos de historia.