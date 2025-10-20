En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 20 de octubre de 2025

Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 20 de octubre de 2025

Resultados completos del último sorteo 4773 de la Lotería de Cundinamarca, que juega todos los lunes a las 10:30 de la noche.

Lotería de Cundinamarca.png
Lotería de Cundinamarca.
Foto: Lotería de Cundinamarca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a emocionar a miles de apostadores en todo el país durante la noche del lunes, 20 de octubre de 2025, con la realización de su sorteo número 4773. Este tradicional juego de azar colombiano ofreció un Premio Mayor de $6.000 millones, reafirmando su papel como uno de los sorteos más esperados de la semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 20 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios Secos

La emoción continuó con los premios secos, que repartieron importantes sumas entre los afortunados jugadores.

Más de dos siglos de historia

Fundada en 1812 como la Lotería Popular de Cundinamarca, esta institución es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p. m. (o martes si es festivo), y se ha convertido en una cita tradicional para quienes confían en la suerte como una oportunidad para transformar su vida.

Cómo participar y reclamar premios

  • Compra de billetes: disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo.
  • Reclamo de premios: se debe presentar el billete original en buen estado junto con el documento de identidad dentro de los 30 días posteriores al sorteo.
  • Impuestos: todos los premios tienen una retención del 17 % según la normativa vigente.

Resumen de premios del sorteo 4773

  • Premio Mayor: $6.000 millones
  • Tunjo de Oro: $300 millones
  • Guaca Secreta: $100 millones
  • 5 Secos: $20 millones cada uno
  • 15 Secos: $10 millones cada uno
  • 32 Secos: $6 millones cada uno

Con más de 200 años de historia, la Lotería de Cundinamarca sigue consolidándose como una de las más importantes de Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que, cada semana, sueñan con cambiar su destino gracias a la suerte.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad