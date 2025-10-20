Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 20 de octubre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a emocionar a miles de apostadores en todo el país durante la noche del lunes, 20 de octubre de 2025, con la realización de su sorteo número 4773. Este tradicional juego de azar colombiano ofreció un Premio Mayor de $6.000 millones, reafirmando su papel como uno de los sorteos más esperados de la semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 20 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

La emoción continuó con los premios secos, que repartieron importantes sumas entre los afortunados jugadores.



Más de dos siglos de historia

Fundada en 1812 como la Lotería Popular de Cundinamarca, esta institución es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p. m. (o martes si es festivo), y se ha convertido en una cita tradicional para quienes confían en la suerte como una oportunidad para transformar su vida.



Cómo participar y reclamar premios

Compra de billetes: disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo.

Reclamo de premios: se debe presentar el billete original en buen estado junto con el documento de identidad dentro de los 30 días posteriores al sorteo.

Impuestos: todos los premios tienen una retención del 17 % según la normativa vigente.

Resumen de premios del sorteo 4773

Premio Mayor: $6.000 millones

Tunjo de Oro: $300 millones

Guaca Secreta: $100 millones

5 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

32 Secos: $6 millones cada uno

Con más de 200 años de historia, la Lotería de Cundinamarca sigue consolidándose como una de las más importantes de Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que, cada semana, sueñan con cambiar su destino gracias a la suerte.