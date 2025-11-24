Lotería de Cundinamarca resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país durante la noche del lunes, 24 de noviembre de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 4778. Con un premio mayor que alcanzó los 8.000 millones de pesos, este tradicional juego de azar reafirmó su posición como uno de los más esperados de cada semana por los apostadores colombianos.

Más allá del premio principal, la jornada demostró que siempre es clave revisar cada fracción del billete, ya que los premios secos entregaron múltiples oportunidades de ganar en diferentes regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 24 de noviembre de 2025 es el 9727 de la serie 235. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos – Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, la lotería entregó significativas sumas a través de sus reconocidos premios secos, que año tras año mantienen viva la ilusión de miles de jugadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, la programación se traslada al martes, conservando el mismo horario.



La transmisión oficial puede seguirse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes de forma segura mediante:

