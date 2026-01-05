Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 5 de enero de 2025

La Lotería de Cundinamarca reafirmó su lugar entre los juegos de azar más consultados del país durante la noche del lunes 5 de enero de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4783. Como es habitual, miles de jugadores en distintas regiones de Colombia siguieron de cerca la publicación de los resultados oficiales, motivados por un plan de premios atractivo y una tradición que se mantiene vigente semana tras semana.

La regularidad de sus sorteos y la diversidad de categorías premiadas han consolidado a este juego como una referencia nacional, especialmente los lunes en la noche, cuando se renueva la expectativa por conocer los números ganadores y verificar posibles aciertos.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor correspondiente al sorteo del lunes 5 de enero de 2025 fue el XXXX de la serie XXX. Este resultado dejó un nuevo ganador de $6.000 millones, uno de los premios más importantes del sorteo.



Premios secos – Resultados completos

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos, una de las secciones más esperadas por la cantidad de oportunidades que ofrece a los jugadores.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de coincidir con un día festivo, el juego se traslada al martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la entidad.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de forma segura en canales autorizados, entre ellos:



Página oficial de la Lotería de Cundinamarca

Lottired

LotiColombia

Paga Todo (plataforma digital y puntos físicos)

Se recomienda verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.