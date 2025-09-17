Lotería de Manizales resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4921 el miércoles 17 de septiembre de 2025, convirtiéndose nuevamente en protagonista de la suerte en el país. Con más de un siglo de historia, esta tradicional lotería sigue siendo una de las favoritas de los colombianos por sus atractivos premios y su aporte constante al sistema de salud.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos Destacados

Además del premio principal, la Lotería de Manizales repartió una lluvia de premios en distintas categorías:

La organización recomienda verificar los resultados oficiales en la imagen publicada en las redes sociales de la Lotería de Manizales.



Cómo participar

El sorteo se lleva a cabo todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. (con posibles ajustes en días festivos).



Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Cada billete no solo brinda la oportunidad de ganar, sino que también contribuye a financiar programas de salud en Colombia.



Reclamo de premios

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. Para hacerlo deben presentar:



El billete original en perfecto estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT en caso de premios de alto valor.

Una lotería con impacto social

Más que un juego de azar, la Lotería de Manizales sigue demostrando su compromiso social, apoyando proyectos de salud que benefician a miles de colombianos, mientras llena de fortuna a los afortunados ganadores.

