Lotería de Manizales resultado del miércoles 20 de agosto de 2025

La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4917 el pasado miércoles 20 de agosto de 2025, entregando millonarios premios a los afortunados ganadores. Con una trayectoria sólida y un compromiso constante con la salud pública, este sorteo se mantiene como uno de los más esperados cada semana por los colombianos.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles (día) de (mes) de (año) es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

Es importante que todos los participantes revisen cuidadosamente su billete y confirmen los resultados con la imagen oficial publicada por la Lotería de Manizales, para validar posibles premios.



Premios Secos – Sorteo 4917

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

El sorteo de la Lotería de Manizales se lleva a cabo todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. (con ajustes en caso de festivos).



Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Además de tentar la suerte, cada compra contribuye al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.



Reclamo de premios

Los ganadores cuentan con un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, presentando:



Billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT (requisito obligatorio para premios altos).

La Lotería de Manizales sigue premiando la suerte de los colombianos mientras respalda proyectos sociales que benefician al país.

