Lotería de Manizales resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4919 el pasado miércoles 3 de septiembre de 2025, entregando millonarios premios a cientos de colombianos que confiaron en su suerte. Con más de un siglo de tradición, esta lotería se mantiene como una de las favoritas del país, no solo por sus atractivos premios, sino también por su aporte constante a la salud pública.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

La entidad recuerda a todos los jugadores revisar cuidadosamente su billete y confirmar los resultados con la imagen oficial publicada en las redes sociales de la Lotería de Manizales.



¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

El sorteo se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. (con cambios en días festivos).



Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Al comprar un billete, los jugadores no solo prueban su suerte, sino que también apoyan directamente la financiación del sistema de salud en Colombia.



Reclamo de Premios

Los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Para hacerlo, deben presentar:



El billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT, obligatorio en el caso de premios altos.

La Lotería de Manizales sigue consolidándose como una de las más importantes del país, premiando la suerte de los colombianos mientras respalda proyectos sociales que benefician a toda la nación.