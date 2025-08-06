Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Manizales resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Lotería de Manizales resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Manizales, que jugó este 6 de agosto, por un premio de 2.600 millones.

Lotería de Manizales.jpg
Lotería de Manizales //
Fotos: Lotería de Manizales - Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 06, 2025 09:32 p. m.

La Lotería de Manizales llevó a cabo su sorteo número 4915 el miércoles, 6 de agosto de 2025, entregando importantes premios a jugadores de todas las regiones del país. Con décadas de trayectoria y una misión centrada en apoyar la salud pública, este sorteo sigue posicionándose como uno de los favoritos entre los colombianos.

Premio Mayor: $2.600 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 6 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

Recomendación importante

Todos los participantes deben revisar cuidadosamente su billete y confirmar los resultados con la imagen oficial publicada por la entidad para validar posibles premios.

Premios Secos del sorteo 4915

Para confirmar los resultados, se recomienda revisar la imagen oficial publicada por la Lotería de Manizales.

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

El sorteo se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. En caso de festivos, la fecha puede ajustarse según el calendario oficial.

  • Billete completo: $12.000
  • Fracción: $3.000

Además de buscar la suerte, jugar la Lotería de Manizales es una forma de contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.

¿Ganaste? Así puedes reclamar tu premio

Tienes hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Estos son los documentos requeridos:

  • Billete original en buen estado
  • Cédula de ciudadanía original y copia ampliada al 150%
  • RUT (Registro Único Tributario): obligatorio para premios altos

La Lotería de Manizales continúa premiando la suerte de los colombianos mientras respalda causas sociales fundamentales como la salud. ¡Felicidades a todos los ganadores del sorteo 4915!

