Lotería de Manizales resultado del miércoles 8 de octubre de 2025

La Lotería de Manizales volvió a emocionar a los colombianos con la realización de su sorteo número 4924, efectuado el miércoles 1 de octubre de 2025. Con más de un siglo de trayectoria, esta tradicional lotería sigue posicionándose como una de las preferidas en el país, gracias a sus atractivos premios y a su importante aporte al sistema de salud nacional.



Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia variedad de incentivos en distintas categorías, repartiendo millonarias sumas entre varios ganadores:

La organización recomienda a todos los jugadores verificar los resultados oficiales a través de las imágenes publicadas en sus redes sociales y canales autorizados.



Cómo jugar la Lotería de Manizales

El sorteo de la Lotería de Manizales se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., con algunos ajustes en fechas festivas.



Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Al adquirir un billete, los jugadores no solo tienen la oportunidad de ganar, sino que también contribuyen directamente al financiamiento de programas de salud en Colombia.



Reclamación de premios

Los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios. Para ello deben presentar:



El billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT, en caso de premios de alto valor.

Un juego con impacto social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales reafirma su compromiso con el país al destinar gran parte de sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud. De esta manera, no solo genera ilusión y esperanza entre los jugadores, sino que también contribuye activamente al bienestar de miles de colombianos.

