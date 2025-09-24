Lotería de Manizales, resultado último sorteo miércoles 24 de septiembre de 2025

La Lotería de Manizales volvió a convertirse en noticia nacional al realizar su sorteo número 4922 el miércoles 24 de septiembre de 2025, reafirmando su tradición centenaria y su papel como una de las favoritas en Colombia gracias a sus millonarios premios y su aporte al sistema de salud.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios secos completos

Además del premio principal, se entregaron múltiples incentivos en diferentes categorías:

La organización invita a verificar los resultados oficiales en la imagen publicada en sus redes sociales para mayor seguridad.



Cómo participar

El sorteo de la Lotería de Manizales se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., con ajustes en días festivos.



Billete completo : $12.000

: $12.000 Fracción: $3.000

Cada compra no solo ofrece la oportunidad de ganar, sino que también contribuye a financiar programas de salud en Colombia.



Reclamación de premios

Los ganadores cuentan con un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio presentando:



Billete original en perfecto estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT, en caso de premios de alto valor.

Un juego con impacto social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales mantiene su compromiso de apoyar proyectos de salud que benefician a miles de colombianos, mientras continúa repartiendo alegría y fortuna a los afortunados jugadores.

