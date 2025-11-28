Lotería de Risaralda, resultado del sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

La Lotería de Risaralda volvió a encender la ilusión de miles de jugadores con la realización de su sorteo número 2926, llevado a cabo el 28 de noviembre de 2025. Como cada semana, esta tradicional lotería no solo entregó millonarios premios, sino que también reafirmó su compromiso con el financiamiento de programas de salud en el departamento.

Premio mayor y escalera millonaria

El número del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Todos los premios secos del sorteo 2927

Verificación oficial

Los resultados publicados tienen un carácter estrictamente informativo. En caso de dudas, los datos válidos son los registrados en el acta oficial del sorteo 2926 de la Lotería de Risaralda.



¿Cuándo se juega la Lotería de Risaralda?

El sorteo se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por TELECAFÉ. Desde su creación en 1967, esta lotería ha destinado sus recursos al fortalecimiento de los servicios de salud del departamento.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben acercarse a la sede oficial de la Lotería de Risaralda.



Calle 19 #7-53, Pereira

Es obligatorio presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente para realizar el cobro.