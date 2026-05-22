Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el sorteo 2949 en la noche del viernes 22 de mayo de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores que acertaron las combinaciones ganadoras. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más esperado y consultado de la jornada.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, ofreciendo más oportunidades de ganar a los participantes de esta tradicional lotería del Eje Cafetero.

¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

La Lotería de Risaralda publicó los resultados oficiales correspondientes al sorteo 2949, permitiendo a los jugadores consultar cada una de las combinaciones premiadas. Para confirmar un premio es fundamental revisar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos deben coincidir exactamente con los resultados divulgados por la entidad.

Quienes deseen consultar el listado completo de ganadores o revivir la transmisión del sorteo pueden hacerlo a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, una de las loterías más tradicionales y reconocidas de Colombia.

