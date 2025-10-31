En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Santander resultado del último sorteo de viernes 31 en octubre de 2025

Lotería de Santander resultado del último sorteo de viernes 31 en octubre de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Santander, que jugó este 31 de octubre, por un premio de $6.000 millones

Lotería de Santander
Lotería de Santander
Foto: Lotería de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

La Lotería de Santander realizó su sorteo número xxxx la noche de hoy viernes, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de $6.000 millones de pesos.

Recuerde que puede comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al adquirir más fracciones, aumenta su participación en el premio total. Guarde su billete y asegúrese de mantenerlo en buen estado.

Premio Mayor de la Lotería de Santander

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 31 de octubre de 2025 es el 6728 de la serie 017. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Lotería de Santander

Antes de comprar o reclamar un premio, verifique que el número y la fecha del sorteo de su billete de la lotería no presenten señales de adulteración.

Si su billete es ganador, debe presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la Lotería para reclamar su premio. Lleve con usted un documento de identificación vá

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Santander

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad