Lotería de Santander resultado del último sorteo de viernes 5 de septiembre de 2025

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, en la noche se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería de Santander, correspondiente al número 5034. Como cada semana, miles de apostadores en todo el país participaron con la esperanza de llevarse uno de los premios millonarios que entrega esta tradicional lotería. En esta ocasión, el premio mayor fue de $6.000 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería de Santander

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Es importante recordar que el billete puede comprarse en una, dos o las tres fracciones. Cuantas más fracciones se adquieran, mayor será la participación en el valor total del premio. Guarde siempre su billete en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar su premio.

Antes de reclamar cualquier premio, asegúrese de que el billete no presente señales de adulteración y que coincida con el número y la fecha del sorteo correspondiente.



Ganadores de los Secos de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, la Lotería de Santander entrega varios premios secos, que también pueden cambiarle la vida a más de uno.

Aquí compartimos la lista de los secos ganadores:

(Insertar lista de premios secos aquí)

También puede consultar la imagen oficial del sorteo 5034 para verificar cuidadosamente si su número coincide con alguno de los premios. ¡No olvide revisar bien su billete!



¿Cómo reclamar los premios?

Si su número fue ganador, debe presentar el billete original para poder hacer efectivo su premio. Dependiendo del monto, el proceso de reclamación puede variar:



Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse directamente con su lotero de confianza o en agencias autorizadas.

Premios mayores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería Santander en Bucaramanga, donde se verificará la autenticidad del billete.

Descuentos de ley aplicables

De acuerdo con la normatividad vigente para el año 2025, los premios están sujetos a las siguientes retenciones:



Para premios superiores a 48 UVT (equivalente a $2.390.352 pesos):

17% de impuesto a ganadores (destinado a la Secretaría de Salud de Santander). 20% de retención en la fuente (destinado a la DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT:

Solo se aplica el 17% de impuesto a ganadores.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander se sortea todos los viernes a las 11:00 p.m. de manera ordinaria.

Puede asistir al sorteo de forma presencial en las instalaciones de la entidad o seguir la transmisión en vivo por el canal TRO y las redes sociales oficiales, donde también se publican los resultados.