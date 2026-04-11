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Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo este sábado 11 de abril de 2026

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2606 este sábado 11 de abril de 2026, en el que se entregó un premio mayor de 8.000 millones de pesos y múltiples premios secos en diferentes categorías.

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