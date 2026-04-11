Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo este sábado 11 de abril de 2026

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2606 la noche de hoy sábado 11 de abril de 2026, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca hoy, sábado 11 de abril de 2026

Acontinuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca establece distintos procedimientos para el cobro de premios, dependiendo del tipo de ganancia obtenida.



En el caso del Premio Mayor, el ganador debe dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. En este punto se realiza la verificación de autenticidad del billete y se levanta el acta correspondiente para dar inicio al proceso de pago de manera segura y formal.

Si se trata de una aproximación, el premio puede reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para continuar participando en futuros sorteos.

Para premios superiores a $2.036.000, que están sujetos a retención en la fuente, el ganador debe presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el cobro.

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En el caso de los premios secos, el cobro puede realizarse en un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el punto de venta puede entregar el dinero de forma inmediata o registrar los datos del ganador para enviarlos a la Lotería del Cauca y validar el billete antes de efectuar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión a través del Canal UNO. El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 18 de abril de 2026. Comprar el billete con anticipación hace parte del proceso para participar en el sorteo semanal.