Lotería del Huila resultados del martes 12 de agosto de 2025

El martes, 12 de agosto de 2025, la Lotería del Huila llevó a cabo su sorteo número 4716, repartiendo millonarios premios entre jugadores de todo Colombia. El sorteo, que se realizó como cada semana a las 11:00 p.m., tuvo como protagonista un premio mayor de $2.000 millones, convirtiendo en millonario a un nuevo afortunado.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes 12 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos: más oportunidades para ganar

Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó una amplia variedad de premios secos, que también reparten sumas considerables entre quienes compran su billete. A continuación, el listado completo de los números ganadores:



Lotería con propósito social

Más allá de los premios, la Lotería del Huila cumple un rol clave en la financiación del sistema de salud en Colombia. Desde su fundación en 1924, ha apoyado con recursos importantes a hospitales y entidades de atención médica. Así, cada billete no solo representa la posibilidad de cambiar vidas con premios, sino también de contribuir al bienestar colectivo.



¿Cómo participar en el próximo sorteo?

Jugar es muy fácil. Solo debe:

Comprar su billete en puntos autorizados como PagaTodo. Elegir su número y serie de preferencia. Conservar el billete en buen estado para poder reclamar en caso de ganar.

¿Cuándo se juega?

La Lotería del Huila se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., brindando a los jugadores frecuentes oportunidades semanales de hacerse millonarios.

Recomendaciones para los jugadores