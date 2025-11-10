Lotería del Tolima resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

Publicidad
La emoción volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4141 de la Lotería del Tolima, efectuado la noche del lunes, 10 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar mantiene su popularidad entre los colombianos gracias a sus premios atractivos, su transparencia y la confianza que ha construido durante décadas.
En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX, que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.
Además del gran premio, la Lotería del Tolima distribuyó decenas de premios secos en diversas categorías, brindando múltiples oportunidades para ganar. Esta diversidad de premios es una de las razones que mantienen al sorteo entre los más esperados de cada semana.
Los jugadores pueden verificar estos resultados con la imagen oficial publicada por la Lotería del Tolima.
La Lotería del Tolima establece un proceso claro para el cobro de premios:
Los pagos se realizan tanto para billetes físicos como digitales en oficinas de la Lotería del Tolima o agencias autorizadas.
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo, el sorteo pasa al martes a la misma hora.
Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.