Lotería del Tolima resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4141 de la Lotería del Tolima, efectuado la noche del lunes, 10 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar mantiene su popularidad entre los colombianos gracias a sus premios atractivos, su transparencia y la confianza que ha construido durante décadas.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX, que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.



Premios Secos del sorteo 4140

Además del gran premio, la Lotería del Tolima distribuyó decenas de premios secos en diversas categorías, brindando múltiples oportunidades para ganar. Esta diversidad de premios es una de las razones que mantienen al sorteo entre los más esperados de cada semana.

Los jugadores pueden verificar estos resultados con la imagen oficial publicada por la Lotería del Tolima.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima establece un proceso claro para el cobro de premios:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Adjuntar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y formato de identificación de datos.

El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones

Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se compró el billete.

Los pagos se realizan tanto para billetes físicos como digitales en oficinas de la Lotería del Tolima o agencias autorizadas.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo, el sorteo pasa al martes a la misma hora.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué o en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.