Lotería del Tolima, resultado ganador lunes 27 de octubre de 2025

La Lotería de Tolima realizó su sorteo número 4141 la noche del lunes 27 de octubre de 2025, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 3.000 millones de pesos.

Esta lotería juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Puede ver la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la fan page de Facebook “Lotería del Tolima”.



Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!

Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima cuenta con un proceso claro para el cobro de los premios:



Premios menores a $5 millones: el ganador debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de su cédula.

el ganador debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de su cédula. Premios mayores a $5 millones: se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Los pagos se efectúan en las oficinas de la Lotería del Tolima o en agencias autorizadas, tanto para billetes físicos como digitales.

Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora.

Los resultados pueden seguirse en vivo por el canal P&C de Ibagué o a través de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Cada sorteo de la Lotería del Tolima representa una nueva oportunidad para cumplir sueños y transformar vidas. Su prestigio, historia y atractivos premios la mantienen como una de las loterías más queridas y esperadas en Colombia.