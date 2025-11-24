Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país con su sorteo número 4145, realizado la noche del lunes, 24 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar, conocido por su transparencia y trayectoria, continúa consolidando su prestigio gracias a los atractivos premios que ofrece semana tras semana.

Premio Mayor del sorteo 4145

En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX, que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.



Todos los premios secos del sorteo

Además del premio principal, la Lotería del Tolima otorgó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, una de las razones por las que este sorteo sigue siendo uno de los favoritos en Colombia.

La Lotería del Tolima invita a los jugadores a verificar los resultados con la imagen oficial publicada en sus canales autorizados.



Cómo reclamar los premios

La entidad mantiene un proceso claro y seguro para el cobro de premios, dependiendo del monto ganado:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones

Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se compró el billete.

Aplica para billetes físicos y digitales en puntos autorizados y oficinas de la Lotería del Tolima.

Horario y transmisión oficial

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, la transmisión se mueve al martes a la misma hora.

Los jugadores pueden seguir la emisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de personas se conectan cada semana para conocer los resultados.

