Lotería del Valle resultado del miércoles 10 de septiembre de 2025

La Lotería del Valle volvió a llenar de ilusión a los colombianos con su sorteo número 4813, realizado el miércoles 10 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, miles de jugadores estuvieron pendientes del resultado que podría cambiarles la vida.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, el sorteo entregó múltiples premios secos que se repartieron por todo el país:

Se recomienda a todos los participantes verificar cuidadosamente el número y la serie de su billete en los canales oficiales de la Lotería del Valle.



¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

Este sorteo se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m. y se transmite en vivo por el canal Telepacífico. El proceso se lleva a cabo con baloteras electroneumáticas, lo que asegura total transparencia y confianza.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para hacer efectivo su premio.



Premios menores a $20 millones: se pueden cobrar con un lotero autorizado o en puntos oficiales.

se pueden cobrar con un lotero autorizado o en puntos oficiales. Premios mayores a $20 millones: deben reclamarse en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:



Billete original firmado con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para montos superiores a $20 millones, se exige además una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

La Lotería del Valle: tradición y esperanza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle sigue siendo un emblema de ilusión en Colombia. Cada miércoles, miles de jugadores ponen a prueba su suerte con la esperanza de obtener ese premio que puede transformar sus vidas.

