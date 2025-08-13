Lotería del Valle resultado del miércoles 13 de agosto de 2025

La Lotería del Valle volvió a encender la ilusión de miles de apostadores en Colombia con su sorteo número 4809, realizado el miércoles 13 de agosto de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, este evento se convirtió en una noche llena de expectativa y emoción para quienes sueñan con transformar su vida gracias a la suerte.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios secos destacados

Además del premio principal, la Lotería del Valle entregó atractivos premios secos. Entre los más importantes se encuentran:



Recomendación

Verifique cuidadosamente su billete comparando número y serie. El listado oficial de ganadores está disponible en los canales oficiales de la Lotería del Valle.



¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y pueden verse en vivo por Telepacífico. El proceso se lleva a cabo con baloteras electroneumáticas, lo que garantiza transparencia y precisión en cada resultado.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores tienen 30 días hábiles para hacer efectivo su premio.

Premios menores a $20 millones:



Se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales.

Premios superiores a $20 millones:



Deben reclamarse en la sede principal: Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos: billete original firmado con cédula y huella, fotocopia de la cédula, fotocopia del billete ganador y certificación bancaria.

Para montos superiores a $20 millones, también se exige certificación de autenticidad del proveedor impresor.

La Lotería del Valle, sinónimo de esperanza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle sigue siendo un referente de ilusión para los colombianos. Si participó en el sorteo 4809, revise su billete… ¡podría tener en sus manos el premio que cambie su vida!