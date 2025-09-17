Lotería del Valle resultado del miércoles 17 de septiembre de 2025

La Lotería del Valle volvió a despertar la emoción de los colombianos con su sorteo número 4814, realizado el miércoles 10 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, miles de apostadores siguieron de cerca los números que podían cambiarles la vida.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios secos

Además del premio principal, el sorteo repartió atractivos premios secos en diferentes regiones del país:

Se recomienda a todos los jugadores revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete en los canales oficiales de la Lotería del Valle para confirmar si resultaron ganadores.

Día y hora del sorteo

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por el canal Telepacífico. El proceso utiliza baloteras electroneumáticas, garantizando total transparencia.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores disponen de 30 días hábiles para cobrar su dinero:



Premios menores a $20 millones: se reclaman en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados.

Premios superiores a $20 millones: deben solicitarse en la sede principal de la Lotería del Valle, en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos necesarios:



Billete original firmado con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria

.Para montos mayores a $20 millones, también se requiere una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle mantiene viva la esperanza de miles de colombianos. Cada miércoles, jugadores de todo el país sueñan con convertirse en los próximos afortunados que cambien su destino.

