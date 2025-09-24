Lotería del Valle resultado del miércoles 24 de septiembre de 2025

La Lotería del Valle volvió a encender la emoción de los apostadores con su sorteo número 4815, realizado el miércoles 24 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, miles de colombianos siguieron de cerca cada número en busca de la suerte que puede cambiarles la vida.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos

Además del gran premio, el sorteo entregó atractivos premios secos en todo el país:

Se invita a todos los participantes a verificar su número y serie en los canales oficiales de la Lotería del Valle para confirmar si resultaron ganadores.



Día y hora del sorteo

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telepacífico. El proceso utiliza baloteras electroneumáticas para garantizar transparencia y seguridad.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar su dinero:



Premios menores a $20 millones: en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados.

en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados. Premios superiores a $20 millones: en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:



Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para montos mayores a $20 millones, se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición que sigue viva

Con más de 4.000 sorteos en su historia, la Lotería del Valle continúa siendo una de las más queridas de Colombia. Cada miércoles, miles de jugadores se unen a la ilusión de convertirse en los próximos ganadores y cambiar su destino.

