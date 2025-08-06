Lotería del Valle resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

La Lotería del Valle llevó a cabo su sorteo número 4808 el miércoles, 6 de agosto de 2025, dejando emocionantes noticias para miles de apostadores en Colombia. Con un jugoso premio mayor de $9.000 millones, el evento volvió a encender la esperanza de quienes sueñan con cambiar su vida gracias al azar.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 6 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios secos destacados del sorteo 4808

Además del premio mayor, la Lotería del Valle entregó varios premios secos que también representan una gran oportunidad de celebración. Estos fueron algunos de los números ganadores:

Importante: Revise cuidadosamente su billete para verificar el número y la serie. También puede consultar el listado oficial de ganadores a través de los canales oficiales de la Lotería del Valle.



¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m., y pueden seguirse en vivo por el canal regional Telepacífico. El proceso se realiza con baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza total transparencia y precisión en cada resultado.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los ganadores tienen un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio. Todos los pagos se efectúan a través de consignación en cuenta de ahorros, una vez se entregue la documentación necesaria.



Premios menores a $20 millones: Pueden cobrarse directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales de la Lotería del Valle.

Premios superiores a $20 millones: Deben reclamarse presencialmente en la sede principal:



Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentación requerida:

Billete original, firmado, con número de cédula y huella del ganador.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios superiores a $20 millones, se solicita también una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

¡La suerte sigue viva con la Lotería del Valle!

Con más de cuatro mil sorteos realizados, la Lotería del Valle sigue siendo símbolo de ilusión y esperanza para miles de colombianos. Si participó en el sorteo 4808, revise su billete… ¡podría tener en sus manos la llave a una nueva vida!